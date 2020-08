La paternità fa miracoli: Conley come VanVleet

Fred Jr. è nato il 20 maggio 2019, nel pieno della corsa dei playoff dei Toronto Raptors e del suo papà, la point guard di riserva, Fred VanVleet. Elijah Michael è nato invece il 16 agosto 2020, interrompendo in maniera analoga l’avventura playoff di papà Mike Conley Jr, un’altra point guard, stavolta degli Utah Jazz. Ma più che la paternità in sé (o il ruolo in campo), ad accomunare le storie di VanVleet e Conley è l’incredibile effetto che il diventare padri ha avuto su entrambi i giocatori. L’anno scorso Jeff Van Gundy, commentando su ESPN le prestazioni di VanVleet dopo la nascita di Jr., scherzosamente aveva consigliato a ogni allenatore di invogliare i propri giocatori a fare figli — se quelli erano i risultati. Il n°23 dei Raptors — fino a quel punto protagonista di playoff estremamente deludenti (4 punti a partita, il 25.6% dal campo, il 19.5% da tre punti) — iniziò una serie di gare incredibili che lo portarono a essere uno dei protagonisti del primo, storico titolo dei canadesi (ricevendo perfino un voto su 11 per il premio di MVP delle Finals, andato invece a Kawhi Leonard). Il 5/6 al tiro per 13 punti e 6 assist della quarta gara di finale a Est contro i Bucks fu solo l’inizio di una cavalcata trionfale: 21 punti in gara-5 e poi 14 nella decisiva gara-6 ancora con 5/6 al tiro. Da lì in poi delle finali da sogno, culminate con i 22 punti con 5 triple a segno della decisiva gara-6 contro Golden State. In tutto, per VanVleet, nove gare e quasi 15 punti di media (14.7) dalla nascita del figlio, con percentuali irreali: il 51.1% dal campo e addirittura il 52.6% dall’arco (30/57).