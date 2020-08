Sabonis torna nella bolla, ma non per giocare

La serie sembra essere già agli sgoccioli, con Miami avanti sul 3-0 e Indiana alla disperata ricerca di motivazioni e di una scossa tecnica ed emotiva sul parquet. Ribaltare una serie playoff vincendo quattro gare in fila dopo essersi ritrovati spalle al muro è un’impresa impossibile per i Pacers, che avrebbero qualche minima speranza in più qualora dovessero riuscire a schierare sul parquet anche Domantas Sabonis. L’All-Star di Indiana, alle prese con una fascite plantare, è tornato all’interno della bolla e ha iniziato il suo periodo di quarantena, ma stando a quanto riportato da ESPN, non tornerà a disposizione di coach McMillan nel prossimo futuro. Dopo l’infortunio dello scorso 17 luglio, non sono ancora stati completamente superati i problemi fisici e la sua presenza in campo sarebbe da escludere anche in caso di un’eventuale gara-5. Il primo step da superare al momento per Sabonis sono i quattro giorni di quarantena previsti per chi ritorna all’interno del campus di Disney World dopo essere rimasti fuori: “Resterà in isolamento e ne approfitteremo per valutare la sua condizione”. Insomma, se i Pacers riuscissero ad allungare un po’ la serie contro gli Heat, potrebbero pensare averlo a disposizione soltanto in caso il tentativo di rimonta dovesse andare a buon fine nel prossimo paio di match. Altrimenti quello di Sabonis sarebbe soltanto un rientro di qualche giorno che si concluderebbe con un’uscita diretta da Disney World senza passare per il parquet.