Gallo contro Harden: OKC-Houston LIVE su Sky

La presentazione della partita

Dopo le prime due partite in cui gli Houston Rockets hanno dominato a piacimento, il terzo episodio della serie tra i texani e gli Oklahoma City Thunder potrebbe aver rappresentato un punto di svolta. La squadra di Danilo Gallinari infatti è riuscita a tenere viva la sfida grazie a un paio di errori tanto degli avversari quanto della terna arbitrale (che ha ammesso un contatto falloso non fischiato in un momento cruciale del quarto periodo) per portare a casa il punto dell’1-2 al termine di un tempo supplementare. Per fare in modo che quello sforzo non sia stato inutile però serve vincere anche gara-4 e pareggiare i conti, forzando almeno altre due partite per decidere chi passerà il turno. James Harden in gara-3 è dovuto uscire per falli all’inizio del supplementare, ma ha trovato qualche difficoltà davanti alla strenua difesa di Luguentz Dort, dando vita a un eccellente sfida nella sfida: è solo uno dei tanti temi da seguire in una partita che si preannuncia entusiasmante e che potrete seguire in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 22 con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.