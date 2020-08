Kobe Bryant, trovato un tesoro di maglie e scarpe

Non ci sono mappe impolverate o avventure da affrontare, ma anche nel 2020 si può andare a caccia di tesori. E anche se non c’è un forziere da dissotterrare su un’isola sperduta, si può trovare un tesoro anche in un ripostiglio chiuso. È quello che fanno i “Storage locker treasure hunters”, i cacciatori di tesori nei ripostigli a lungo termine: quando il legittimo proprietario non paga più l’affitto, l’intero suo ripostiglio va all’asta — senza sapere cosa c’è all’interno per gli offerenti a caccia di affari. Secondo quanto riportato da TMZ, un cacciatore di tesori di Los Angeles ha fatto davvero il colpo della vita, pagando 375 dollari per guadagnarsi la possibilità di scoprire cosa c’era dentro un ripostiglio che aveva visto solo di sfuggita prima dell’asta. Ne sono uscite 35 paia di scarpe, magliette, indumenti da allenamento, documenti, una pelliccia e un badge dei Lakers con accesso ovunque con su scritto “Mamba”… tutto appartenente nientemeno che a Kobe Bryant. Il fortunato compratore ha immediatamente chiamato Rene Nezhoda, star del reality show “Storage Wars” che segue proprio le vite di questi compratori di tesori, il quale ha acquistato tutto il contenuto per 13.000 dollari prendendosi in carico il compito di rivendere gli oggetti — una volta confermata la loro autenticità — presso delle case d’aste. Manca solo un dettaglio: ma di chi era quel ripostiglio? C’erano voci che appartenessero all’ex stilista di Kobe, Derek Roche, ma una volta contattato da TMZ il suo portavoce ha smentito. Il mistero rimane, ma gli oggetti "riscoperti" di Kobe Bryant rappresentano davvero un tesoro.