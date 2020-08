Porzingis non ce la fa: fuori anche per gara-5

Il lungo dei Dallas Mavericks non ha ancora superato il problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare gara-4 della serie contro gli L.A. Clippers, rimanendo fuori anche per il quinto episodio della serie — stanotte in diretta su Sky Sport NBA alle 3.00 e domani in replica con commento in italiano

Non ci sono buone notizie per i Dallas Mavericks. Dopo aver già dovuto saltare gara-4 all’ultimo secondo per il dolore al ginocchio che lo accompagna ormai da diverso tempo, Kristaps Porzingis non ci sarà neanche per il quinto episodio della serie contro gli L.A. Clippers. Un brutto colpo per i Mavs che perdono di nuovo il loro secondo miglior giocatore, aggiungendo ulteriore carico sulle spalle di Luka Doncic e su quelle degli lunghi rimasti. Coach Rick Carlisle in gara-4 ha fatto ruotare Maxi Kleber, Boban Marjanovic e Michael Kidd-Gilchrist insieme a Dorian Finney-Smith, il quale è anch’egli in dubbio per uno strappo all’anca sinistra e un dolore a quella destra, problemi con i quali convive già da prima che la stagione venisse sospesa lo scorso marzo. Il ginocchio che tormenta Porzingis non è il sinistro per il quale è rimasto fuori per 18 mesi dopo la rottura del tendine crociato ma il destro, che nel corso della regular season lo aveva costretto a rimanere fuori per dieci partite.