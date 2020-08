2/9 ©Getty

Partita del riscatto per i Clippers e anche per Paul George - impreciso e poco incisivo in attacco in questa prima settimana di playoff nella bolla, ma in grado in gara-5 di ritrovare ritmo e canestri: per lui sono 35 punti (più di quanti ne avesse segnati nelle tre partite precedenti messe insieme), con 12/18 al tiro. 4/8 dall’arco e un eloquente +23 di plus/minus in soli 25 minuti di utilizzo