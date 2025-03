LeBron James ha deciso di rientrare anticipatamente a Los Angeles per continuare il recupero dal problema all’inguine subito nel match contro Boston. Il Re salterà quindi sicuramente le ultime due gare in trasferta previste per i Lakers, questa notte contro Milwaukee e domani a Denver, nelle quali i gialloviola potrebbero essere privi di diversi altri giocatori chiave, tra cui anche un Luka Doncic in dubbio

I Los Angeles Lakers hanno cominciato la loro trasferta da quattro partite come peggio non avrebbero potuto, perdendo sia sul campo dei Boston Celtics che al Barclays Center di Brooklyn e scivolando così al quarto posto a Ovest dopo essere saliti fino al secondo. Nelle prossime due gare dovranno fare a meno di LeBron James non solamente in campo ma anche in panchina: come anticipato da ESPN, al Re è stato raccomandato dai medici della squadra di tornare a Los Angeles per trattare il problema all’inguine subito sabato scorso contro Boston e che lo terrà fuori 1-2 settimane. James, il cui recupero sta procedendo bene, salterà quindi sicuramente le ultime due partite di questo “road trip” per i gialloviola, quella di questa notte contro Milwaukee (in diretta su Sky Sport e in replica con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna nella giornata di venerdì) e quella di domani a Denver, un back-to-back particolarmente ostico non solo per la qualità degli avversari, ma anche per i tanti assenti.