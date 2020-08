Un incontro fiume di quasi tre ore tra tutti i giocatori presenti nella bolla, con LeBron James intestatario della proposta di fermare definitivamente la stagione per lanciare un messaggio forte e chiaro - votata però soltanto dalle due squadre di Los Angeles. Si va verso la possibile sospensione di altre gare, in attesa della riunione tra i proprietari

Una serata storica, un gesto che segnerà per sempre il mondo dello sport e una decisione che avrà delle ripercussioni che andranno ben oltre la scelta di non scendere sul parquet. I Milwaukee Bucks hanno deciso di boicottare gara-5 del primo turno playoff contro gli Orlando Magic e da lì è iniziata una protesta che ha portato la NBA ad annunciare lo spostamento delle tre sfide previste. Rimandare a data da destinarsi o sospendere? Questo uno dei tanti punti interrogativi di una serata proseguita poi con una riunione fiume tra tutti i giocatori ancora presenti all’interno della bolla e impegnati nelle sfide playoff. Un incontro che ha lasciato inevitabilmente molte questioni in sospeso e che verrà ripreso alle 11 di domani mattina orario della Florida (le 17 ore italiane) - in contemporanea con la riunione prevista tra i proprietari NBA che dovrà in qualche modo tirare le fila e capire come uscire da questa fase di stallo. In ballo ci sono, come minimo, il miliardo di dollari garantito dai diritti televisivi dei playoff NBA - la ragione per cui la Lega ha organizzato la bolla di Orlando, investendo 180 milioni di dollari per riuscire a garantire la massima sicurezza a livello sanitario e portare a termine una stagione adesso nuovamente in bilico.

Lakers e Clippers votano per lo stop, le altre vogliono concludere la stagione vedi anche Le reazioni dei giocatori alla decisione dei Bucks Stando a quanto riportato da The Athletic, Lakers e Clippers avrebbero votato a favore dello stop definitivo della stagione NBA, a differenza di tutte le altre franchigie intenzionate in qualche modo a portarla a termine. Milwaukee Bucks compresi, additati da alcuni durante un acceso confronto di aver deciso senza aver consultato i giocatori delle altre squadre. Dopo la votazione e le parole di Udonis Haslem che si è domandato come si possa eventualmente pensare di proseguire la stagione se le due squadre di Los Angeles decidessero di farsi da parte, LeBron James ha abbandonato la riunione - seguito in maniera immediata dai suoi compagni di squadra e dall’intero roster dei Clippers. Il n°23 gialloviola e Kawhi Leonard sono stati tra gli oratori di una riunione durata più di due ore e mezza, così come Patrick Beverley; uno dei principali fautori della richiesta di non tornare più sul parquet. James ha chiesto in maniera esplicita maggiore azione da parte dei proprietari delle franchigie riguardo le ingiustizie e le discriminazioni dovute al colore della pelle. È possibile quindi che dopo il Board of Governors arrivi una proposta per convincere Lakers e Clippers a fare un passo indietro e rivedere a loro posizione. Un esempio di proposta possibile: finanziare la campagna elettorale di candidati che si battono per le cause che stanno a cuore ai giocatori. Tutto ipotesi, almeno fino a quando non si terrà la doppia riunione nelle prossime ore.