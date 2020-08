Bucks e Magic non scendono in campo per protesta

A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i giocatori dei Bucks non sono scesi in campo decidendo di boicottare la partita, come gesto di protesta per il caso Jacob Blake. Anche i Magic hanno abbandonato il riscaldamento a meno di 4 minuti dalla palla a due

L'inizio di gara-5 tra Milwaukee Bucks e Orlando Magic era previsto per le 22 ora italiana, ma a pochi minuti dalla palla a due nessun giocatore era presente in campo. Quelli dei Milwaukee Bucks, in particolare, non sono usciti dallo spogliatoio e secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic hanno deciso di boicottare la partita, come gesto di protesta per quanto successo a Kenosha, nello stato di Wisconsin nel quale giocano i Bucks, dove Jacob Blake è stato colpito alla schiena da sette colpi di arma da fuoco da parte di un poliziotto e si trova ora a rischio paralisi. Un evento che ha sconvolto i giocatori NBA presenti nella bolla di Orlando e ha portato al gesto dei Bucks, che sono rimasti nello spogliatoio senza neanche che i principali dirigenti della NBA potessero entrare. I giocatori dei Magic sono invece regolarmente scesi in campo per il riscaldamento, ma a 3:56 dalla palla a due sono tornati anch'essi negli spogliatoi.