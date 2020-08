Nel giovedì di riunioni che ha sancito la decisione di ripartire da parte della NBA e dei suoi giocatori dopo il boicottaggio promosso dai Milwaukee Bucks e condiviso poi da tutto il resto della lega, ci sono state anche notizie di campo che fanno sorridere e ben sperare gli appassionati. In modo particolare i tifosi dei Rockets, che in vista della decisiva gara-5 contro i Thunder sperano di poter rivedere sul parquet Russell Westbrook - assente sin dall’inizio della post-season a causa di uno stiramento al quadricipite. Un problema che sembra definitivamente alle spalle, stando alle indiscrezioni riportate da ESPN: “Durante il 5 contro 5 è sembrato esplosivo come al solito”, sottolinea chi ha assistito all’allenamento, aggiungendo un pizzico d’attesa in più alla prima storica sfida playoff - almeno a livello personale - di Westbrook contro la sua ex squadra. La serie è sul 2-2, una delle più equilibrate in questo primo turno playoff, con lo small-ball dei Rockets messo a dura prova da Chris Paul e compagni (e anche grazie ai quintetti sperimentali con Danilo Gallinari da cinque). L’aggiunta di Westbrook potrebbe quindi risultare determinante in un testa a testa così serrato, l’arma in più per permettere a Houston di fare un ulteriore passo in avanti.