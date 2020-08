I due giorni di pausa dalle partite per via della decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo contro Orlando aveva dato qualche speranza ai tifosi dei Dallas Mavericks di riavere Kristaps Porzingis in campo, ma coach Rick Carlisle non è ottimista

È ormai da quasi una settimana che Kristaps Porzingis è improvvisamente uscito dalla lista dei giocatori disponibili per i Dallas Mavericks, complice il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio con cui stava convivendo da tempo appena prima di gara-4 contro gli L.A. Clippers. Ma se la sua assenza era stata compensata dalle prodezze di Luka Doncic, lo sloveno non è riuscito a metterci una pezza anche in gara-5, in cui i Mavs sono stati travolti a inizio partita senza più riuscire ad alzarsi. La sospensione delle partite per via della decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo ha fatto slittare di tre giorni tutte le partite, che dovrebbero riprendere nella serata italiana di sabato. Un’opportunità in più per vedere in campo Porzingis, almeno per quelle che erano le speranze dei tifosi dei Mavericks, ma le parole di Rick Carlisle non lasciano ben sperare.