Il n°8 azzurro di OKC, in scadenza di contratto e alla ricerca a 32 anni dell'ultimo ricco accordo della sua carriera in NBA, è uno dei free agent più seguiti e richiesti in vista della prossima sessione di mercato: anche la squadra del Minnesota potrebbe avanzare la sua proposta, con un roster intrigante a disposizione e una prima scelta assoluta al Draft 2020 da poter sfruttare al meglio

Sono tante (e sempre più insistenti) le voci riguardo il possibile futuro NBA di Danilo Gallinari - positivo in questa stagione ai Thunder e ancora impegnato con OKC nella serie playoff contro Houston. Innegabile però il fatto che il n°8 azzurro stia pensando anche a quello che accadrà nelle prossime settimane, lontano dal parquet: quale sarà la sua prossima squadra? I Thunder si sono ritrovati a essere competitivi prima del previsto, ma non sembrano intenzionati a occupare spazio salariale per trattenerlo - consapevoli di poter continuare nel rebuilding grazie alle tante scelte accumulata. D’altro canto Gallinari vuole massimizzare anche in termini economici una stagione da 19 punti di media, raccolti tirando con il 41% dall’arco e l’89% ai liberi. Dati che in NBA non passano certo inosservati: Gallinari infatti è uno dei realizzatori più efficienti della lega per punti per possesso (e non solo), un quattro in grado di allargare il campo in attacco e, senza risultare troppo ingombrante, capace di garantire all’occorrenza tanti punti prendendo pochi tiri. Nonostante i 32 anni dunque, il n°8 azzurro fa gola a molti, anche a chi sta mettendo in piedi un roster con ambizioni per il medio/lungo periodo.