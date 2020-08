Il n°8 dei Thunder eguaglia il suo massimo in carriera ai playoff, segnando 29 punti in una gara da 9/17 al tiro in 33 minuti, chiusa come miglior realizzatore per OKC. Un contributo che non basta però ai suoi per battere i Rockets, trascinati da un super James Harden che non ha fatto pesare l'assenza di Russell Westbrook