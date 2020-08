Mattarella: "Scuola decisiva per futuro comunità"

Scuola, Crisanti: soglia febbre sia 37,1

Il prof. Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova: "Nelle misure per il ritorno a scuola bisogna evitare di sbagliare due volte. Le misure sono state scelte, ora vanno applicate in maniera rigorosa. C'è stata una discussione sulla scuola, io ho fatto solo dei distinguo: a mio avviso la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata, direi a 37,1, per entrare in aula. Poi le mascherine, sono sicuramente necessarie per i più grandi. Per i piccoli si sa che non è possibile"