Nella sua prima stagione NBA era rimasto un po’ al di sotto delle aspettative che i Magic - e non solo loro - avevano riposto su di lui: 27 partite in campo e meno di 20 minuti di media trascorsi sul parquet. Totale, cinque punti e qualche rimbalzo di media. Davvero troppo poco per intuire di che pasta fosse fatto. Poi però la crescita è stata evidente per tutto, fino all’inizio della regular season 2019-20 in cui Jonathan Isaac era pronto a sbocciare e a prendersi il suo ruolo da protagonista sotto canestro al fianco di Nikola Vucevic. Il destino però lo scorso 2 gennaio ha avuto altri piani per lui: infortunio al ginocchio, ma meno serio di quanto la sua uscita in barella dal parquet lasciasse immaginare. Due mesi fuori, giusto il tempo di sospendere la stagione causa coronavirus e rimandare tutto ad agosto, quando Isaac si è fatto trovare pronto ed è subito tornato a fare la differenza. Di lui però si è parlato soprattutto perché ha deciso di non inginocchiarsi durante l’esecuzione dell’inno americano, marcando una differenza formale nella protesta, ma non di certo nella sostanza da parte di un ragazzo molto religioso e che crede fermamente nel concetto di uguaglianza. Tutto è bene quel che finisce bene? Solo nei film, perché la realtà sa essere molto più dura. Il 3 agosto contro i Kings infatti i legamenti del suo ginocchio sono saltati, scrivendo la parola fine non solo alla sua esperienza nella bolla, ma anche alla prossima stagione - come confermato da Jeff Weltman, presidente dei Magic: “Non avremo Isaac a disposizione per tutta la prossima stagione”. Una pessima notizia per iniziare l’ennesima off-season complicata in casa Magic, in attesa che la sesta scelta assoluta al Draft 2017 trovi finalmente continuità.