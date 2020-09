Jefferson: “Giannis come Pippen: ci vuole Jordan”

Dura presa di posizione dell'ex campione NBA nel 2016 con la maglia dei Cleveland Cavs, che su Twitter mette in dubbio la capacità dell'MVP in carica di guidare i suoi - da leader, da primo violino - al titolo. Per Antetokounmpo Jefferson vede un ruolo da Robin, e non da Batman: opinione che non mancherà di scatenare polemiche

Non basta essere l’MVP NBA in carica. Non basta essere il favorito a rivincere lo stesso premio. Non basta neppure esser stato appena incoronato miglior difensore NBA. E non basta, in ultimo, neppure una gara da 29 punti e 14 rimbalzi con 10/18 al tiro. Quando ti chiami Giannis Antetokounmpo, sei il leader della squadra con il miglior record di lega e la testa di serie n°1 a Est, se ti ritrovi sotto 0-2 dopo le prime due gare di semifinale di conference, le critiche arrivano. E nessuna forse ha fatto più rumore di quella indirizzatagli dall’ex campione NBA con la maglia dei Cleveland Cavs Richard Jefferson, che dal suo account Twitter ha scritto: “Giannis potrebbe essere un Pippne… Ecco, l’ho detto. Ha bisogno del suo Jordan”. Un accusa pesante, quella cioè di non essere in grado di recitare da prima stella in una squadra che punta al titolo NBA.