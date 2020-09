U21, tamponi negativi: Italia-Slovenia si gioca

Calcio,Rep.Ceca: membro staff positivo, Schick in quarantena

La notizia arriva da fonti vicine alla nazionale della Repubblica Ceca, a causa della positività di un membro dello staff positivo al Covid ed entrato in contatto con l’attaccante. Schick è in isolamento in via precauzionale. Il giocatore sta per passare al Bayer Leverkusen