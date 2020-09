Allenatori, un anno di “challenge”: com’è andata?

Rivers, Stevens, Malone: ognuna ha la sua tecnica

leggi anche

Doc Rivers: “Il nuovo coach challenge? Lo odio”

“La mia percentuale di successo è abbastanza bassa — ammette il coach dei Celtics Brad Stevens — per cui evidentemente non ho un buon occhio per queste chiamate”. Ci sono allenatori che si fidano del parere dei propri giocatori (magari convintissimi di non aver commesso fallo), ma altri che invece non lo fanno: “Sono un disastro nell’ascoltare i miei giocatori”, ammette Doc Rivers. “Non chiamo quasi mai il challenge quando me lo chiedono loro: non mi fido molto”, dice Michael Malone. Ancora Rivers: “Faccio la tara, penso a chi mi ha già mentito in passato. Una volta è venuto da me Kawhi Leonard — che raramente apre bocca — e mi ha giurato di non aver toccato il suo avversario: ho chiamato il challenge e lo abbiamo vinto”. “A volte bisogna fidarsi del proprio istinto”, conclude ancora Malone: solo che — statistiche alla mano — funziona meno della metà delle volte, percentuali finora confermate anche ai playoff, dove è sempre del 44% la percentuale assoluta di "overturn" anche se è salita al 45% quella sui falli contestati.