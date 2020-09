Giannis c'è: Bucks-Heat LIVE su Sky alle 21.30

Sotto 0-3 nella serie e con Giannis Antetokounmpo in campo nonostante un infortunio alla caviglia, i Milwaukee Bucks si giocano tutto: gara-4 contro i Miami Heat è già una partita a eliminazione diretta, una di quelle che coach Mike Budenholzer non ha mai vinto in carriera (0-5). La sfida in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

I Milwaukee Bucks prima della sospensione della stagione erano lanciati verso una stagione da oltre 60 vittorie con un differenziale su 100 possessi tra i migliori nella storia del gioco. La storia della bolla di Orlando, però, li ha visti in grossa difficoltà: dopo otto “seeding games” tutt’altro che convincenti e dopo una serie contro Orlando vinta 4-1 ma senza entusiasmare, tutti i nodi della squadra di coach Mike Budenholzer sono venuti al pettine contro i Miami Heat. Le tre partite disputate finora nella serie hanno avuto svolgimenti diversi, ma tutti con lo stesso risultato — una vittoria degli Heat. In gara-1 Miami ha dominato con i 40 punti di Jimmy Butler; in gara-2 ha portato a casa il successo grazie a un fallo a tempo scaduto di Giannis Antetokounmpo sulla stella degli Heat, che in lunetta ha chiuso i conti; e in gara-3 i Bucks sono completamente crollati in un ultimo quarto in cui hanno concesso 40 punti agli avversari, segnandone solo 13 dopo essere stati avanti anche di 14 lunghezze.