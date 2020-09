Free agent: chi deve cambiare squadra e chi no

1/28 ©Getty

DERRICK FAVORS - MEGLIO RESTARE AI NEW ORLEANS PELICANS | Perfetto come giocatore a cui ancorare la difesa, Favors ha dimostrato già quest'anno di poter far funzionare al megliore i Pelicans: con lui in campo New Orleans ha viaggiato in regular season con +9 punti realizzati su 100 possessi. Non sarà il miglior talento della squadra, ma perché andare via?