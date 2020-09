House nei guai: violato il protocollo, out gara-4?

Come se essere sotto 1-2 nella serie contro i Los Angeles Lakers non fosse abbastanza, ci sono ulteriori brutte notizie per gli Houston Rockets. Secondo quanto riportato da ESPN, la NBA sta investigando su una possibile violazione del protocollo della bolla di Disney World da parte di Danuel House, ed è possibile che venga squalificato per il resto della serie. House, sesto uomo della squadra di coach Mike D’Antoni, era già rimasto fuori all’ultimo minuto per gara-3 contro i Lakers e il suo status per la partita di stanotte — in diretta su Sky Sport NBA all’1.00 con commento in diretta di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna — era già stato annunciato come "out" per motivi personali da parte dei Rockets. Coach Mike D’Antoni alla vigilia della partita ha smentito che la questione sia legata al COVID-19, ma pur non essendo stata specificata ufficialmente la violazione commessa dal giocatore, dovrebbe trattarsi di un’attività non permessa all’interno dell’hotel della squadra (il Grand Floridian, unica squadra rimasta in quel resort) e sulla quale la lega sta ancora investigando. Secondo quanto scritto da Yahoo Sports, House avrebbe fatto entrare nella sua stanza una delle addette ai test per il COVID-19. Il giocatore, che ha negato ogni violazione, sta venendo rappresentato dall’associazione giocatori per trovare una soluzione alla questione, per la quale è possibile che venga sottoposto a una quarantena di 10 giorni, di fatto impedendogli di scendere in campo nella serie contro i Lakers.