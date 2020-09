D’Antoni: “Non torno a Houston l’anno prossimo”

L'allenatore - a cui la franchigia non aveva esteso il contratto nel corso dell'ultima stagione - prende in contropiede il front office e annuncia lui, direttamente alla proprietà, la volontà di mettersi sul mercato alla ricerca di una nuova panchina. E le offerte per l'ex playmaker dell'Olimpia Milano non mancano

Mike D’Antoni l’anno prossimo non sarà più l’allenatore degli Houston Rockets. Se non si può parlare di sorpresa assoluta — nel mondo NBA un allenatore a cui la società lascia scadere il contratto è da considerarsi automaticamente in bilico — a far notizia è l’inversione classica di soggetto e oggetto della notizia. Non sono stati i Rockets ad annunciare il mancato rinnovo a D’Antoni, ma l’ex giocatore dell’Olimpia Milano a far sapere di voler affrontare il mercato tardo estivo da free agent — alla ricerca di una nuova panchina — e di considerare conclusa la sua esperienza in Texas dopo quattro stagioni. È quanto riporta l’insider NBA Adrian Wojnarowski, secondo cui l’allenatore dei Rockets informando la proprietà — Tillman Fertitta — della sua decisione ha così preso in contropiede lo stesso front office assumendo pieno controllo del suo destino futuro.