Westbrook litiga con il fratello di Rondo. VIDEO

William Rondo, il fratello di Rajon presente sugli spalti per assistere alla decisiva gara-5 tra Lakers e Rockets, è stato allontanato dalla sicurezza nel finale della partita dopo aver rivolto delle offese ed essere arrivato allo scontro verbale con Russell Westbrook. Durante l’esecuzione di un tiro libero da parte di LeBron James a risultato ormai acquisito nel quarto periodo - con Houston condannata alla sconfitta e all’eliminazione - dalle tribune sono state rivolte parole poco gentili nei confronti del n°0 dei Rockets: “sei spazzatura”, seguito da un saluto che alludeva all’imminente partenza dei texani dalla bolla. Una scena che ha mandato su tutte le furie Westbrook, trattenuto a stento dagli arbitri: “Le persone che vengono a vedere la partita in questa situazione particolare si presuppone che si tappino le bocca e si guardino il match. Queste sono le regole, soprattutto quando sei circondato da familiari e persone care. Immagino che invece nel momento in cui Rajon Rondo ha iniziato a dire caz****e sul parquet, anche suo fratello William non ha resistito e si è voluto unire dagli spalti”. Il giocatore dei Lakers spera invece che non ci siano provvedimenti da parte della NBA nei confronti del fratello: “Non ha detto nessuna volgarità o parolaccia: è mio fratello, si è fatto prendere dalla situazione, ma non è andato oltre”.