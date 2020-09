Nurse confermato dai Raptors: rinnovo con Toronto

Dopo l’eliminazione in gara-7 contro Boston, l’allenatore votato come migliore coach dell’anno ha ricevuto dalla squadra NBA campione in carica - ancora per qualche altra settimana - la conferma in panchina: un rinnovo “di più anni” come ulteriore conferma dell’ottimo lavoro fatto dai Raptors nell’ultimo biennio

I Raptors hanno annunciato nelle scorse ore l’estensione per “più anni” (senza specificare quanti) del contratto di coach Nick Nurse - capo allenatore di Toronto, protagonista lo scorso anno della conquista del titolo NBA e premiato soltanto pochi giorni fa con il trofeo di miglior allenatore dell’anno. Per lui un record di 53-19 nell’ultima regular season (73.6% di successi, mai così tanti per la franchigia canadese nella sua storia) - una cavalcata conclusa soltanto in gara-7 contro Boston in semifinale di Conference. “La nostra fiducia in Nick è in continua crescita - sottolinea il GM Masaj Ujiri - una crescita comune da entrambe le parti. Nelle ultime due stagioni abbiamo fatto insieme la storia di questa franchigia, conquistando un titolo e affrontando una pandemia e uno scenario mai visto prima. È un riferimento in campo e fuori e siamo sicuri di poter raggiungere altri grandi traguardi in futuro”. Commosse anche le parole di coach Nurse: “Io e la mia famiglia siamo felici per l’opportunità arrivata dai Raptors. Devo ringraziare tutti per la fiducia e il duro lavoro riposto in questa squadra, Toronto è stata casa mia negli ultimi sette anni e lo sarà per molti altri. Ho visto questa franchigia crescere e raggiungere la vetta e l’obiettivo adesso non può che essere quello di vincere di nuovo in futuro”.