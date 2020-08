LeBron elogia i Raptors: "Campioni oltre Kawhi"

Durante i lunghi mesi della sospensione della stagione, le tre squadre indicate da tutti come le principali contender per il titolo sono state le due squadre di Los Angeles e i Milwaukee Bucks. C’è una squadra però che si sente legittimamente parte di quel gruppo e intende dimostrarlo fino all’ultimo: i campioni in carica dei Toronto Raptors. La prima partita nella bolla dei canadesi non ha fatto altro che riaccendere i riflettori sulle loro qualità, passate un po’ sotto traccia per la mancanza di una superstar del calibro di Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo o LeBron James. È stato proprio il Re — uno che in carriera spesso ha torturato i canadesi, specie con la maglia dei Cleveland Cavaliers — dopo la sconfitta per 107-92 a sottolineare le qualità dei Raptors: “Sono una grande squadra, senza se e senza ma. Sono allenati estremamente bene e hanno il DNA dei campioni: non si può mai togliere alcun merito a una squadra che vince il titolo. Ma anche prima dello scorso anno avevano giocatori con esperienza da playoff, gente che ha giocato grandi partite anche fuori dalla NBA. Penso a Marc Gasol, che non ha fatto altro che giocare gare importanti per tutta la sua vita. I media forse non parlano di loro perché Kawhi se ne è andato, ma i giocatori di questa lega sanno che tipo di squadra siano. C’è un motivo se sono i campioni in carica”.