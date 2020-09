Miami voleva liberarsi di Dragic, ora è il leader

Le chiamano “sliding doors”, momenti in cui la storia sarebbe potuta andare in una maniera e invece è andata in un’altra. Anche la NBA, come tutti gli sport, ne è piena. E i Miami Heat — la miglior squadra della bolla con dieci vittorie in undici partite di playoff fino a questo momento — sono davvero andati a tanto così dal non avere con loro il miglior realizzatore di squadra. Non Jimmy Butler e nemmeno Bam Adebayo, ma bensì Goran Dragic. Come scritto da Michael Lee di The Athletic, i Miami Heat avrebbero voluto liberarsi del playmaker sloveno la scorsa estate, inserendolo nello scambio che ha portato Jimmy Butler in Florida (e Josh Richardson a Philadelphia) e mandandolo a Dallas, dove sarebbe stato riunito con il suo connazionale Luka Doncic. I Mavericks però non avevano alcun interesse a prendere Dragic, già 32enne, in scadenza di contratto e reduce da un’operazione chirurgica al ginocchio che aveva fatto crollare le sue prestazioni dopo un 2017-18 in cui era stato nominato per l’All-Star Game. Così gli Heat sono rimasti con Dragic "sul groppone", retrocedendolo a riserva di un rookie come Kendrick Nunn e aspettando di riuscire a scaricare il suo contratto da 19.2 milioni in qualche scambio.