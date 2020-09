Hayward è tornato (e non uscirà più dalla bolla)

A oltre un mese dall'infortunio alla caviglia riportato nella gara di esordio al primo turno contro Philadelphia, l'ala di Boston è tornato sul parquet, giocando 31 minuti. "Sono stanchissimo - ha ammesso dopo la gara - ma penso di poter portare il mio contributo". E contrariamente alla decisione iniziale, in accordo con la moglie Robyn ha scelto di non abbandonare la bolla neppure alla nascita (imminente) del suo quarto figlio

La notizia di gara-3 è ovviamente il successo dei Celtics, che sotto 0-2 nella serie non potevano proprio permettersi di perdere anche la terza sfida contro gli Heat. Ma altrettanto importante è stato il ritorno in campo dopo più di un mese di Gordon Hayward, che in gara-1 della serie di primo turno contro Philadelphia si era slogato la caviglia destra e da allora aveva guardato da spettatore tutta la corsa ai playoff dei suoi Celtics. “Averlo di nuovo in squadra è importantissimo”, dice Jayson Tatum. “Abbiamo giocato tanto senza di lui ma è da pazzi pensare che siamo una squadra migliore quando lui non è un campo. Con Gordon siamo molto più dinamici e versatili, la sua presenza ci rende migliori”. Non è allora forse un caso che — a fronte di soli 6 punti con 2/7 al tiro per il n°20 dei Celtics — ben quattro giocatori di Boston hanno chiuso con almeno 20 punti a referto.

leggi anche Hayward, caviglia destra ko: fuori 4 settimane Hayward poi — pur segnando poco — ha trovato il modo di contribuire in tanti altri modi, facendo registrare 5 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi in 31 minuti di campo: “I primi 5 minuti sono stati i più difficili, perché praticamente non avevo mai giocato 5-vs-5 dall’infortunio. Ora sono stanchissimo, e la caviglia fa un po' male — ammette l’ex Butler University — ma anche se non mi sento al 100% penso di poter gestire la situazione e dare il mio contributo”.