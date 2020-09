“Mamba shot”, i Lakers dedicano la vittoria a Kobe

In molti hanno notato il labiale di Anthony Davis in uno dei tanti replay della prodezza realizzata sulla sirena in gara-2 contro i Nuggets. “Kobe”: un’invocazione, una dedica, un pensiero passato nella testa di tutti. “Quello è un tiro che Kobe avrebbe segnato”, ha sottolineato coach Frank Vogel, che negli spogliatoi ha ripetuto il concetto visibilmente emozionato e felice davanti ai propri ragazzi. “Nient’altro che retina”. Una conclusione da esterno puro per un campione unico nel suo genere come l’All-Star ex-Pelicans, anche lui felice di poter dedicare il canestro più importante della sua carriera in maglia Lakers all’Hall of Famer scomparso lo scorso gennaio: “Lui ne ha segnati tantissimi nel corso della sua carriera, a tutti i livelli. È stato un momento speciale. Vincere con questa maglia addosso (quella nera dedicata proprio al Black Mamba) ha un sapore di verso: non abbiamo alcuna intenzione di perdere quando indossiamo la divisa in onore di Kobe”.