Il canestro decisivo arrivato sulla sirena che ha regalato ai Lakers il successo in gara-2 non è stato frutto di un passaggio di LeBron James, che un assist tuttavia a Anthony Davis lo ha fatto qualche mese fa proprio in vista (e in eventuale prospettiva) di una situazione del genere. È questione di confidenza, di credere in sé stessi, ma anche soprattutto di talento. L’importante è essere consapevoli di poter realizzare bersagli del genere, anche quando non si trova il fondo della retina. È quanto successo proprio a Davis contro i Brooklyn Nets prima della sospensione della stagione NBA: “Giusto un attimo prima che interrompessero la stagione abbiamo giocato contro i Brooklyn Nets: ho preso il tiro da una posizione simile, ma l’ho sbagliato - racconta Davis a fine partita - Mi è subito tornato in mente quell’episodio. Ero molto insoddisfatto di me stesso, dell’errore e LeBron mi ha detto: “Sarai condannato per sempre a convivere con l’idea che questi tiri toccherà prenderli a te. L’importante è che continui a farlo con la stessa convinzione””. Un giocatore differente rispetto agli altri, com sottolineato dal n°23 sui social, dove ha ampiamente dedicato spazio alla prodezza del compagno. Per una volta ci hanno pensato gli altri a mettere il proprio sigillo sulla vittoria dei Lakers.