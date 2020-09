Ultima chiamata per i Nuggets: gara-3 è su Sky

Se esiste una franchigia NBA che già più volte ha dimostrato di non darsi per vinta di fronte a sfide mai portate a termine prima e di saper rimontare in questi playoff dopo essere andata in svantaggio, quelli sono i Denver Nuggets. “Resilienti”, verrebbe da dire, se l’aggettivo non fosse così abusato in un’epoca in cui la capacità di stare insieme come gruppo e come squadra supera spesso sul parquet l’utilità del singolo talento, dell’individualità che incide ma non coinvolge. Lakers e Nuggets invece sono entrambe la sublimazione di un concetto diverso di pallacanestro. Gli All-Star ci sono eccome e pesano come in pochissimi altri contesti: James e Davis sono il motore della squadra di Los Angeles, i talenti a cui i ragazzi di coach Frank Vogel si affidano dall’inizio alla fine e senza i quali i Lakers sarebbero ben lontani dal giocarsi l’accesso a una finale NBA. Denver fa lo stesso (e forzando ancora di più l’assunto, a guardare i dati dei tocchi a partita contestati qualche gara fa da Michael Porter Jr.), ottenendo risultati eccelsi da due giovani talenti come Murray e Jokic, ritrovandosi così a competere con le migliori squadre della lega. La differenza allora dove sta? Al momento soprattutto nell’esperienza, visto che il solo LeBron James ha giocato 11 finali di Conference contro le quattro disputate nella sua storia dalla franchigia del Colorado, piena zeppa di ragazzi alla prima avventura in carriera su un palcoscenico così importante. Si spiegano anche così i falli ingenui (oltre che fiscali) sanzionati in gara-1 che hanno condizionato il match d’esordio e l’amnesia sul possesso decisivo della partita di meno di 48 ore fa. Una squadra abituata a un certo tipo di contesti non concede questo genere di vantaggio agli avversari. Non si ritrova sotto 0-2 in una serie in cui poteva giocarsela in ben altro modo.