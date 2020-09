È stato spesso il cavallo di battaglia di chi — critico nei confronti delle posizioni politiche/sociali adottate dalla NBA e dai suoi giocatori — chiedeva a gran voce che la lega di Adam Silver facesse sentire la sua voce anche sulla questione cinese — questione che già aveva causato non pochi problemi a inizio stagione dopo il tweet del general manager di Houston Daryl Morey a favore di Hong Kong. La Cina — mercato enorme per numeri e cruciale per la grande passione popolare — è infatti al centro di complicate relazioni politico-internazionali con gli Stati Uniti di Trump e la posizione della NBA verso un Paese che impone evidenti limitazioni alla libertà dei propri cittadini è senz’altro delicata: “ Le nostre relazioni con la Cina risalgono a oltre 40 anni fa , quando io ovviamentee neppure ero in NBA e al tempo fu Abe Pollin [ il proprietario degli allora Washington Bullets, ndr ] a portare la sua squadra per primo a Pechino , con una decisione che ebbe risvolti molto positivi nello stabilire delle relazioni tra i due Paesi attraverso lo sport . Proprio come è successo e succede durante le Olimpiadi”, ha raccontato il commissioner NBA.

Silver e la missione NBA: “Esportare i valori americani”

approfondimento

NBA & Cina: il commento di Flavio Tranquillo

Ma è proprio qui che Adam Silver delinea la posizione della sua lega, in pratica facendo un passo indietro e rimettendo all'esecutivo USA ogni decisione: “Spetta al nostro governo decidere dove un’azienda americana debba o non debba operare. Personalmente continuo a pensare che lo scambio culturale che si crea con le nostre attività in Cina sia positivo e aiuti ciascuna delle due culture a conoscere meglio l’altra, oltre — come già detto — a esportare i valori americani all’estero”. Valori — riconosce Silver — negati in maniera brutale per via del tweet di Morey a inizio stagione, che alla NBA sono costati l’esposizione televisiva sul canale statale cinese (CCTV). “Avremmo potuto mollare tutto e andarcene — dice il commissioner NBA — ma in realtà abbiamo in Cina un altro partner, Tencent, che continua a offrire la NBA in streaming e a mio avviso è stata positiva la scelta di non interrompere i rapporti perché credo che due superpotenze come Stati Uniti e Cina debbano trovare ogni modo possibile per lavorare assieme”.