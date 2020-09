Gordon Hayward diventa papà durante la bolla

Le circostanze del 2020 hanno reso speciale ogni nascita, ma quello che ha dovuto affrontare Gordon Hayward è davvero una situazione senza precedenti. L’ala dei Boston Celtics infatti ha festeggiato l’arrivo del quarto bambino della sua famiglia, nonché primo figlio maschio, direttamente dalla bolla di Orlando, dopo aver deciso insieme alla moglie Robyn di non lasciare Disney World per essere presente alla nascita — come inizialmente annunciato. L’infortunio alla caviglia che lo ha fermato all’inizio dei playoff, infatti, gli ha permesso di passare del tempo con la famiglia tra agosto e settembre, anche se purtroppo non è coinciso con la nascita del figlio, atteso per l’inizio del mese e invece arrivato solo al 23. “Il nostro piccolo uomo è finalmente qui!” ha scritto Robyn su Instagram, mostrandolo già con una tutina verde con il numero del padre e il soprannome “Baby G”. “Questo è Theo, Gordon Theodore Hayward” ha aggiunto. “Se lo chiedete, per Gordon il suo nome è GT, mentre per me e le ragazze [la coppia ha già avuto tre figlie: Nora Mae, Charlotte Margaret e Bernadette Marie, ndr] è Theo. Ci manchi tantissimo e non vediamo l’ora di rivederti: siamo pronti a guardare la partita!”.