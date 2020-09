Mettere sé stessi e la propria immagine prima della squadra. Questa l’accusa mossa da molti commentatori dopo che la scelta di Juancho Hernangomez delle scorse ore è diventata di dominio pubblico. I Timberwolves infatti, tornati ad allenarsi dopo mesi di stop a seguito della pandemia da Covid-19, non hanno avuto a disposizione in palestra il lungo spagnolo, impegnato a Philadelphia sul set del film “Hustle” - una produzione Netflix alla quale sta lavorando tra gli altri anche Adam Sandler (grande appassionato NBA e già in passato impegnato a recitare al fianco di Kevin Garnett e non solo). Non una decisione che avrà fatto piacere al front-office di Minneapolis, con il giocatore spagnolo che nella prossima finestra di mercato ormai alle porte potrebbe ricevere qualche offerta e cambiare aria. Un’opzione che i Timberwolves potrebbero non disdegnare, visto lo scarso attaccamento mostrato da Hernangomez: “Ha saputo che ci sarebbero stati gli allenamenti soltanto dopo aver preso l’impegno sul set - racconta il suo agente - Non ci siamo resi conto quando ha firmato il contratto con la casa cinematografica che ci sarebbero state le condizioni per tornare in palestra anche per le franchigie fuori dalla bolla. In fondo sono su base volontaria e lui ha preferito restare a Philadelphia”. Il giocatore comparirà così nel ruolo di uno dei talenti scoperti dallo scout che è il protagonista del film - prodotto, tra gli altri, anche da LeBron James. Un modo per farsi conoscere, certamente più redditizio di un allenamento in palestra a Minneapolis.