La sconfitta purtroppo è diventata una costante nei finali di stagione degli Houston Rockets - usciti in semifinale di Conference e apparsi ben lontani dall’impensierire una corazzata come i Lakers. Dopo l’illusorio successo in gara-1 infatti, non c’è stata partita, con i gialloviola abili e capaci di battere i texani utilizzando le loro stesse armi: small-ball, centri in panchina e un quintetto mobile che a differenza di quello di Houston può contare sui centimetri di LeBron James e Anthony Davis. Una macchina perfetta che non è capitolata contro le triple e i tiri ad alta percentuale dei Rockets - diventati l’unica squadra della storia playoff a perdere per ben due volte nonostante il 40% abbondante complessivo raccolto con i piedi oltre l’arco in una singola partita. Il sistema non funziona o, quantomeno, non garantisce il numero necessario d’alternative per fare male agli avversari: “È frustrante, molto frustrante ritrovarsi ogni volta a questo punto e poi uscire”, sottolinea il Barba. “Siamo a un giocatore di distanza dall’essere competitivi: cercheremo di crescere ancora di più e di aggiungere ciò che manca attorno a me e a Westbrook per riuscire a colmare il gap”. Le questioni sul tavolo da risolvere però sono diverse e non di semplice soluzione.