La sfida di copertina, gli uomini sotto i riflettori, le coppie di All-Star da monitorare. È già partita la grande macchina informativa che ci accompagnerà nelle prossime due settimane durante le Finals NBA, parlando di accoppiamenti, testa a testa e giocatori da tenere d’occhio. Inevitabile che il confronto cada sul parallelo LeBron James-Jimmy Butler, che oltre a scambiarsi reciprocamente la marcatura sui due lati del campo, saranno chiamati a fare l’ultimo e decisivo passo in avanti per provare a vincere il titolo NBA. In carriera nelle sfide dirette il record è molto più equilibrato di quanto non si potesse immaginare: 17-17, perfetta parità. Il segreto però per battere il n°23 dei Lakers ai playoff è sempre lo stesso: “Sapevamo che prima o poi avremmo affrontato LeBron - sottolinea Butler - da oltre un decennio, se vuoi vincere il titolo, prima o poi devi vedertela con lui. Devi continuare a sbattere la testa contro di lui e il tuo obiettivo continuerà a essere quello di battere James. Per farlo abbiamo solo un modo: essere al limite della perfezione con esecuzione e resa sul parquet, altrimenti non possiamo sperare di avere la meglio sui Lakers. Siamo certamente capaci di giocare altre quattro partite con questo tipo di rendimento. Non siamo preoccupati del fatto che si affrontano la testa di serie n°1 a Ovest contro la n°5 a Est”. Un discorso semplice, chiaro, anche banale per certi aspetti, ma onesto a livello intellettuale: per battere James devi ottenere il meglio da te stesso. E potrebbe non bastare.