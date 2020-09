La più grande prestazione nella giovane carriera dell’All-Star di Miami è il lasciapassare perfetto per conquistare la sesta finale NBA nella storia della franchigia. Il modo migliore per riscattarsi dopo la pessima prestazione di 48 ore prima: “Avevo lasciato da soli i miei compagni in gara-5, dovevo riprendermi il posto che mi spetta in squadra”

Dopo gara-5 non aveva scansato le critiche, anzi, aveva preferito fare da catalizzatore: “Non è colpa dei compagni o degli allenatori, sono io che ho fatto schifo”. Un bel gesto da parte di Bam Adebayo, che acquista un valore ben diverso dopo la super prestazione nella decisiva gara-6 che ha permesso a Miami di conquistare la sesta finale NBA della sua storia: “Avevo lasciato da soli i miei compagni 48 ore fa e avevo bisogno di riportare in linea il mio rendimento con ciò che voglio diventare e che sono riuscito a mettere in mostra questa notte sul parquet. Avevate detto in molti che io non ero un realizzatore in grado di incidere nel quarto periodo? Beh, eccovi accontentati.”. Non si nasconde Adebayo, felice al termine della sua miglior partita in carriera: 32 punti, 14 rimbalzi, 5 assist, 11/15 al tiro e un peso specifico enorme nel finale di partita, a differenza dello 0/2 raccolto contro Boston 48 ore prima negli ultimi 12 minuti. “È la prima volta che gioco in maniera così serrata ogni due giorni e sono felice di aver la possibilità di incidere così anche dopo settimane di lavoro. Il nostro compito però non è ancora terminato: mancano ancora quattro vittorie”. Poi la dedica alla mamma, sui social e a parole durante l’intervista post-partita: “È la mia roccia”: a 23 anni difficile i