Victor Oladipo vuole lasciare gli Indiana Pacers

Con un solo anno di contratto rimasto, Victor Oladipo vorrebbe cambiare aria in off-season lasciando gli Indiana Pacers. A riportarlo è The Athletic, che rilancia la voce di uno con Gordon Hayward per i Boston Celtics

Che qualcosa sia andato storto tra Victor Oladipo e gli Indiana Pacers era già nell’aria da tempo. Dopo aver passato buona parte della stagione 2019-20 fuori dal campo per i postumi dell’infortunio del gennaio 2019, l’All-Star è tornato in campo ma non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli. E la sua partecipazione alla bolla di Orlando, inizialmente in dubbio per non rischiare un nuovo infortunio, non lo ha visto tra i protagonisti per la squadra allenata dall’esonerato Nate McMillan, che ha trovato i suoi equilibri attorno a Domantas Sabonis durante la regular season e la coppia Malcolm Brogdon-TJ Warren a Disney World. Ora la partnership tra il 28enne e la squadra con cui è diventato una stella potrebbe essere giunta al termine: secondo quanto riportato da Jared Weiss di The Athletic, Oladipo sarebbe pronto a “cambiare aria” in questa off-season, complice il fatto di avere un solo anno di contratto rimasto e poca voglia di continuare la sua esperienza a Indianapolis.