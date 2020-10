"Scendi in campo": continua l’iniziativa della NBA

Mancano sole due settimane di tempo per tutti gli appassionati di pallacanestro dai 16 anni in su per vincere un canestro nuovo di zecca. È ciò che mette in palio il nuovo concorso “Scendi in campo” promosso dalla NBA in collaborazione con Gatorade: per partecipare basta inviare una foto o un video raccontando la propria storia e il motivo per cui dovreste ricevere un nuovo canestro. Poi starà alla giuria decidere se meritate il canestro NBA e gli altri premi messi in palio. Un coinvolgimento diventato per forza di cose virtuale - nella speranza di poter tornare il prima possibile a colorare i tanti campetti e playground nelle città italiane. In alternativa quest’anno il concorso prevede una semplice procedura: iscriversi al portale a cui si può accedere da questo link (CLICCA QUI), caricando poi a sistema le foto e i video girati e registrati spiegando alla giuria quali siano le ragioni per le quali meritate di ricevere il canestro NBA - anche in sostituzione di quello non più in perfette condizioni che avete a disposizione - e tutti gli altri premi. Semplice, no? C’è tempo fino al 15 ottobre: basta prendere il vostro smartphone e iniziare a registrare!