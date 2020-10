Flavio Tranquillo, Federico Buffa, Michael Jordan. Per gli appassionati NBA (e non solo) ce n’è già abbastanza per fare indigestione di pallacanestro, di aneddoti, di sport, di vita. Le due voci storiche che per oltre 15 anni hanno raccontato il basket NBA in Italia sono stati i protagonisti di uno straordinario appuntamento all’interno del “Festival della Bellezza” - dedicato a grandi personalità che hanno fatto la storia dell'arte e del pensiero. Per la prima volta nella sua storia, l’Arena di Verona ha fatto registrare il tutto esaurito per un evento di narrazione in uno scenario unico con palco al centro e pubblico attorno a 360°. Un'atmosfera elettrizzante creata da oltre 3.800 spettatori, al resto hanno pensato gli aneddoti e i racconti. Michael Jordan raccontato da due cantori d'eccezione, Federico Buffa e Flavio Tranquillo, che si sono ritrovati insieme su uno dei palcoscenici più prestigiosi per rievocare le gesta di un campione e di una squadra che sono entrati nell'epica dello sport e non solo della NBA. Al ritmo incalzante della cronaca (come solo loro e pochi altri sanno fare), hanno ripercorso un pezzo di quell’indimenticabile pagina di sport nella forma di un memorabile evento. Un appuntamento a cui Sky Sport ha voluto dedicare un longform multimediale tutto da leggere e da ascoltare (CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALL’EVENTO), grazie al quale ripercorrere alcuni dei momenti più intensi non solo della carriera di Jordan, ma della NBA e dello sport in generale.