Se c’è una persona che sa quanto sia difficile affrontare LeBron James, certamente è Steve Kerr. Nei suoi anni alla guida dei Golden State Warriors ha dovuto affrontare King James per ben quattro volte alle Finals, cercando di volta in volta un modo per affrontare la sua grandezza. E in un lasso di tempo così lungo ha potuto anche osservare da vicino i miglioramenti compiuti da James dopo aver scollinato i 30 anni, tanto che secondo lui questa versione di LeBron è migliore rispetto a quella che ha lasciato Miami nell’estate del 2014. “Penso che oggi sia un giocatore molto migliore rispetto a sei anni fa quando era agli Heat” ha detto in un’intervista radio con 95.7 The Game. “La sua trasformazione offensiva e la fiducia che ha sviluppato nel tiro in sospensione è impressionante, ed è con questo che Miami deve avere a che fare adesso”. E dire che nei suoi quattro anni a Miami il Re ha conquistato le Finals per quattro volte, vincendo due anelli, due titoli di MVP delle Finals e due della regular season, affermandosi definitivamente come il miglior giocatore della lega. Oggi, alla sua 17^ stagione NBA, è ancora un giocatore di altissimo profilo, seppur con meno punti a referto e decisamente più assist per i compagni, chiudendo per la prima volta in carriera sopra i 10 passaggi vincenti di media. Per Steve Kerr, però, LeBron James è oggi al suo meglio: una bella notizia per i Lakers, una pessima per le altre squadre.