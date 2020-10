“Finalmente ci siamo”, hanno pensato staff tecnico e compagni di squadra di Miami, immaginando un possibile ritorno in campo nelle prossime ore di Bam Adebayo. Gli Heat infatti hanno comunicato che la sua partecipazione a gara-4 è “questionable” (a differenza del “doubtful” rimasto appiccato addosso a Goran Dragic), visti i progressi al collo e soprattutto a livello di dolore. Fa meno male e questo potrebbe permettere all’All-Star di Miami di dare finalmente una mano ai compagni: “Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile. L’unica cosa di cui mi sto preoccupando è quella di effettuare un rientro “in sicurezza”, dipendesse solo da me sarei già certo di giocare. È una decisione che va presa giorno per giorno. Quando mi daranno il via libera, mi troverete sul parquet”. Un problema al collo che si è sommato a quello alla spalla e lo ha messo fuori uso: “Io non sono uno di quelli che salta le partite, non è nel mio carattere e nel modo di approcciare al gioco. Mi piace troppo mettermi la divisa e scendere in campo. Ritrovarsi alla prime finali NBA della mia carriera e sentirmi dire dai medici: “Non puoi giocare”, beh… mi fa arrabbiare parecchio. Ma ovviamente lo accetto”. Coach Spoelstra è stato costretto ad arrangiarsi con i giocatori rimasti a disposizione nelle ultime due sfide ai Lakers: Meyers Leonard in quintetto e Kelly Olynyk decisivo in uscita dalla panchina. “Devo ringraziare tutti i miei compagni che mi sono sempre vicino, che mi danno supporto morale e che stanno giocando alla grande”, chiosa Adebayo. Adesso però è arrivato il momento di tornare in campo.