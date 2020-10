A meno di un mese dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, ci stiamo abituando sempre più a vedere le mappe con la divisione degli USA nella composizione dei suoi 50 stati federali, colorate in maniera alternata di rosso e di blu in base alle rispettive preferenze (stando ai sondaggi) per Donald Trump e Joe Biden. Al momento però l’altra grande sfida in corso sul parquet ed è quella tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, che tingono in maniera ben diversa la cartina in base a come i tifosi stanno manifestando il loro interesse e la loro passione via social. Raccogliendo i tweet di apprezzamento per le due squadre, un sito statunitense di scommesse ha delineato il profilo del tifo negli Stati Uniti, mettendo in evidenza in quali stati si concentrino maggiormente gli appassionati che sperano in un successo di LeBron James e quelli dove invece sperano nella settima sconfitta alle finali NBA nella carriera del n°23 gialloviola. I Lakers colorano la cartina in maniera predominante: fossero elezioni, non ci sarebbero dubbi sull’assegnazione del titolo - nonostante la Florida, spesso ago della bilancia quando si parla di scegliere il prossimo presidente degli Stati Uniti, resti saldamente in mano alla squadra di casa. Un 42-8 che lascia le briciole agli Heat, dovendo accontentarsi di North e South Dakota, dell’Iowa (poca roba a livello di deputati…) e del New Jersey. Il resto è tutto saldamente in mano ai Lakers. Gli scettici, in particolare dopo le elezioni del 2016, continuano a ripetere però di non doversi mai fidare dei sondaggi. Figurarsi di quelli legati al tifo per una squadra di pallacanestro. Dopo la vittoria di Miami in gara-3, le finali NBA restano aperte ed equilibrate molto più di quanto non dica la mappa.