Quando Anthony Davis è franato a terra sul finire di quarto periodo in gara-5, i tifosi dei Lakers hanno subito pensato al peggio: non solo un testa a testa che lasciava presagire una sconfitta, ma un infortunio che avrebbe messo a rischio la presenza sul parquet dell’All-Star gialloviola. No, un rischio che l’ex giocatore dei Pelicans ha subito voluto sgomberare dal campo: “Mi sento bene, in gara-6 ci sarò in ogni caso”, spiegava pochi minuti dopo aver incassato la sconfitta contro Miami. E in questa chiave è sempre stato letto il “probable” che i Lakers hanno affiancato al suo nome in queste ore che precedono una partita così importante. Chi invece vorrebbe riuscire a buttare il cuore oltre l’ostacolo e difficilmente lo farà è Goran Dragic, ancora alle prese con i problemi alla pianta del piede sinistro. Un dolore lancinante che gli sta togliendo l’opportunità di dare una mano ai compagni, rinunciando così all’occasione della sua vita di incidere in una finale NBA. Prima di gara-6 lo staff medico di Miami cercherà di capire se c’è margine per riuscire a rimettere piede sul parquet, ma probabilmente anche questa volta Dragic dovrebbe alzare bandiera bianca. Gli Heat in fondo hanno dimostrato di poter fare a meno di lui, senza permettere ai Lakers di rilassarsi troppo.