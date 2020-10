La risposta l’ha data il diretto interessato nel post-partita, ma in molti - non solo sui social - hanno contestato la sua decisione, facendone una mera questione di leadership. A guardare i dati e le statistiche, la scelta appare non solo sensata, ma la più logica da prendere: a quel punto poi la NBA si conferma come una lega in cui si vive (e si perde) segnando o sbagliando una singola conclusione GARA-6 IN DIRETTA QUESTA NOTTE DALL'1.30 SU SKY SPORT

Il problema se lo sono posto in molti e le risposte alle quali si è arrivati non sempre sono state convergenti. Il tiro sbagliato da Danny Green è stato l’argomento più dibattuto sui social delle ultime 48 ore a livello NBA: una conclusione che ha inevitabilmente portato alcuni a puntare il dito contro LeBron James; che nel momento più delicato della stagione dei Lakers, ha deciso di armare la mano di un compagno al posto di forzare la giocata e concludere lui al ferro nonostante i tre uomini addosso. A guardare le immagini, i dubbi sono pochi: la difesa collassa sul n°23 gialloviola che scarica fuori e lascia metri di spazio a uno dei migliori tiratori dall’arco della storia NBA alle Finals. Basterebbe guardare così alla questione, per rendersi conto che le parole di James non sono poi così campate in aria: “Quello di Green è uno dei migliori tiri che potessimo costruire: a fine partita, in un quarto periodo così tirato, con due giocatori addosso a me, Duncan Robinson e Jimmy Butler pronti a saltarmi addosso, mentre Danny aveva tutto quello spazio. Semplicemente, non ha trovato il fondo della retina. Stop”. Della stessa opzione Frank Vogel, che aggiunge: “Anche un terzo difensore gli è saltato addosso, ha fatto la scelta giusta. Green è uno dei nostri migliori tiratori, difficilmente riesce ad avere tutti quei metri a disposizione per prendere una conclusione. Peccato”. Anche perché i numeri ricordano sinistramente quanto fatto da Michael Jordan nel 1997, con buona pace di chi continua a ribadire (senza fondamento logico alcuno) che il n°23 dei Bulls “avrebbe tirato a ogni costo”.