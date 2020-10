Nei giorni in cui si parla molto del dibattito su chi sia il GOAT tra lui e Michael Jordan, LeBron James ha passato un pomeriggio a fare i “compiti a casa” riguardando The Last Dance, immortalando tutto sulle sue storie su Instagram. E il momento scelto non è per niente banale

Se avete passato del tempo su un qualsiasi social network, vi sarà capitato di vedere più volte i volti di LeBron James e di Michael Jordan messi l’uno di fianco all’altro. In questi giorni il dibattito su chi sia il GOAT della pallacanestro è più attivo che mai, specialmente dopo il quarto titolo conquistato da LeBron James con la terza squadra diversa, l’unico a riuscirci vincendo sempre il premio di MVP delle Finals. Ma cosa ne pensa il diretto interessato? Con una mossa calcolata oppure no, sulle sue storie Instagram il Re ha mostrato il modo molto particolare con cui ha deciso di passare il suo pomeriggio a Los Angeles: in casa nel suo letto a riguardare The Last Dance. “Mi rimetto a fare i compiti a casa” ha scritto prima di condividere diversi passaggi della serie sui Chicago Bulls di Michael Jordan. In uno di questi, in particolare, c’è il momento in cui MJ passa il tiro per vincere a Steve Kerr, uno dei passaggi chiave della narrazione dei Bulls di quegli anni — tornato come argomento di discussione dopo il passaggio di James a Danny Green in gara-5, decisione che alcuni hanno criticato dicendo “Jordan non l’avrebbe mai fatto” (sbagliando, come dimostrano i fatti). Coincidenza oppure no che LeBron abbia condiviso proprio quel momento? Resta comunque particolare che il Re, tra le tante attività che avrebbe potuto fare finalmente tornato a casa, abbia scelto proprio The Last Dance.