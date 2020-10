Kerr: "The Last Dance non è stata una grande idea"

Intervenuto nello show All The Smoke con Matt Barnes, l’allenatore di Golden State ha rivelato i suoi dubbi sulla realizzazione di The Last Dance: "Quando Phil Jackson ci disse che avremmo avuto telecamere tutto l’anno ci siamo sentiti esposti. Ancora non sono convinto fosse una grande idea, io non lo avrei fatto. Ma rivederci ora a 22 anni di distanza è stato bello"

Anche se sono ormai passati diversi mesi dalla sua messa in onda, The Last Dance è stato certamente uno degli “eventi” del 2020. Tanto che ancora oggi ai protagonisti dei Chicago Bulls di quegli anni viene chiesto un pensiero su quanto emerso dai 10 episodi della serie sportiva dell’anno. Tra questi c’è Steve Kerr, che non ha mai avuto paura di esporsi: l’allenatore dei Golden State Warriors aveva già rivelato cosa lo aveva deluso della serie e, intervenuto nello show All The Smoke con il suo ex giocatore Matt Barnes, ha ribadito una convinzione che si porta dietro da tempo. “Quando Phil Jackson ci ha detto che le telecamere ci avrebbero seguito ovunque, anche dietro le quinte, e che lui aveva dato il consenso, è stato quasi shockante. Vedere tutte quelle persone ogni giorno è stato davvero strano. Nel primo mese ci sentivamo davvero esposti”. Una sensazione talmente strana che secondo Kerr non doveva neanche essere permessa: “Ancora oggi non sono sicuro che fosse una grande idea. E non penso che io da allenatore la permetterei: è una porta aperta fin troppo semplice a un sacco di potenziali problemi”. D’altronde è noto che i suoi Golden State Warriors avrebbero potuto filmare l’ultima stagione con Kevin Durant, ma hanno deciso di non farlo — anche perché speravano di trattenere KD. Nonostante i dubbi, però, Kerr è comunque felice di aver potuto rivedere certe immagini: “Sono contento che sia successo perché riguardarlo 22 anni dopo con i miei figli — che al tempo erano solo bambini — mi permette di far vedere loro quanto fosse divertente la mia vita ai tempi”.