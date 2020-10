Due (non venti) stagioni NBA fa, Victor Oladipo era un All-Star, terzo quintetto NBA a oltre 23 punti a sera e primo in tutta la lega per recuperi (2.4 a sera). Oggi, a 28 anni — e un anno intero passato in infermeria — la guardia dei Pacers è reduce da una stagione regolare sotto i 15 punti di media in sole 19 gare disputate ma playoff che lo hanno visto a quota 22, 20 e 25 nelle ultime tre gare di primo turno contro i Miami Heat. Con il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, Oladipo ha fatto sapere di cercare un “nuovo contratto al massimo salariale” e da più di una parte il messaggio è stato letto come la conferma a un’ipotesi già avanzata: la fine della sua permanenza in Indiana. I Pacers infatti, mercato di piccole dimensioni e un proprietario (Herb Simon) restio a pagare la tassa di lusso, potrebbero non potersi permettere di dare uno stipendio del genere (si parla di oltre 32 milioni di dollari a stagione) a Oladipo — che già per la prossima stagione è destinato a incassare 21 milioni di dollari. Da qui, quindi, le voci che vorrebbero il prodotto del Hoosiers già sul mercato, sia in questa offseason o al più tardi entro la trade deadline del prossimo campionato.