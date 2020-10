Prima se n’è andato Mike D’Antoni. Poi è stato il turno di Daryl Morey. Qualcuno — in giro — pensa che James Harden dovrebbe cambiare aria, perché a Houston i Rockets stanno smobilitando. Nulla di più sbagliato, fa sapere il proprietario della squadra Tilman Fertitta ai microfoni di CNBC: “La nostra finestra temporale per puntare al titolo è ancora aperta, perché James [Harden] e Russell [Westbrook] hanno appena compiuto 31 anni. Non stiamo smobilitando — ha voluto sottolineare il n°1 dei Rockets — e la nostra volontà rimane quella di lottare per il titolo. Ho sempre detto che l’obiettivo dev’essere restare costantemente tra le prime quattro squadre di una conference — perché poi ci vuole un po’ di fortuna per arrivare in fondo e vincere. Se si guarda a qualsiasi stagione, chi vince ha sempre un po’ di fortuna”. Più che concentrarsi sulle perdite di D’Antoni e Morey (“Mi ha sorpreso — ammette — ma nel suo contratto aveva sempre una clausola di uscita, ogni anno”), Fertitta preferisce guardare a chi è ancora in maglia Rockets, convinto che col roster a disposizione Houston possa ancora nutrire grandi ambizioni: “Abbiamo James Harden, abbiamo Russell Westbrook e quasi il 90% del nostro salary cap impegnato per i loro contratti e per quello di Eric Gordon. Ma quando hai giocatori come Eric, P.J. (Tucker), James e Russell non c’è proprio motivo di smontare il proprio roster. Faremo le mosse che riterremo opportuno fare sul mercato per essere una delle migliori squadre a Ovest e per provare a vincere. Questo lo posso promettere, ai nostri tifosi: l’anno prossimo lotteremo ancora per il titolo”.