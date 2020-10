A soli pochi giorni di distanza dalle promesse di fedeltà di Bradley Beal agli Washington Wizards, rimbalza dalle colonne di Sports Illustrated la notizia che i Golden State Warriors potrebbero preparare un’offerta davvero difficile da rifiutare per la squadra della capitale, per portare in California quello che quest’anno ha chiuso come il secondo miglior marcatore di tutta la NBA. Dopo un’annata interlocutoria per via degli infortuni, gli Warriors si ripresentano al via bellicosi, con a roster tre veterani/campioni come Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green e il lusso di poter scegliere per secondi al Draft NBA. E qui le cose si fanno interessanti: secondo quanto riportato da Sports Illustrated, infatti, Golden State potrebbe pensare di mettere sul tavolo Andrew Wiggins (arrivato sulla Baia da poco), la seconda scelta assoluta al Draft 2020 e la prima scelta al Draft 2021 dei Minnesota Timberwolves in loro possesso, che è protetta solo nelle prime tre posizioni.