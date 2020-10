Il 30 dicembre prossimo è pronto a soffiare su ben 36 candeline che affolleranno la superficie della torta di compleanno e LeBron James è consapevole che, dopo tutti questi anni da professionista, il recupero e il riposo sono più importanti delle ore trascorse in palestra. Per questo le notizie degli ultimi giorni gli avranno certamente creato qualche grattacapo, visto che una possibile ripartenza a ridosso del giorno di Natale lo condannerebbe a tornare sul parquet almeno un mese (se non di più), prima del previsto. Il n°23 dei Lakers, così come i suoi compagni, dovrebbe tornare ad allenarsi dopo sole sette settimane dalla conclusione della precedente stagione - qualora venisse confermato l’inizio dei training camp dal 1° dicembre. Un margine esiguo anche secondo Danny Green, suo compagno di squadra ai Lakers e convinto del fatto che James difficilmente sarà in campo a fine dicembre: “Se dovessimo partire davvero tra qualche settimana, penso che buona parte del nostro roster non sarà a disposizione per la prima palla a due della stagione. È una ripartenza troppo rapida, non credo proprio che LeBron sarà in campo. In quel caso in realtà mi meraviglierei di vederlo in campo per l’intero primo mese di regular season”, sottolinea sorridendo nel “The Ringer NBA Show”. “Abbiamo un sacco di veterani nella nostra squadra, eccezion fatta per quei 3-4 rookie. Sarebbe un peccato non avere tutti a disposizione all’inizio della nostra stagione da campioni NBA”.